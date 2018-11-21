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Rusya Devlet Başkanı Putin, Veliaht Prens Selman ile görüşebilir

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Cinayet emrini verdiği" yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Suudi Veliaht Prens ile G20 Zirvesi'nde görüşebileceğini duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Veliaht Prens Selman ile görüşebilir

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda işlenen, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti tüm dünyada gündemini korumaya devam ediyor.

Eleştirilerin odağındaki Suudi Veliaht Prens ise Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurtdışı ziyaretini Arjantin'e yapacak.

G20 Zirvesi'ne katılacak

Kremlin'den de konuya ilişkin açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, G20 ziyareti sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşebileceği belirtildi.

Bu görüşmede Kaşıkçı cinayetinin yanı sıra, petrol piyasasının da ele alınması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Suudi Arabistan, selman, rusya, Putin
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