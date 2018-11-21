FETÖ üyelerinin ByLock mesajları deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 41 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 25’i yakalandı.

ByLock yazışmalarına TRT Haber ulaştı

O FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarına TRT Haber ulaştı. FETÖ'nün örgüt toplantıları için aldıkları tedbirler yazışmalarda ortaya çıktı.

Mesajlarında toplantıya katılacak kişilerin eşleri dahil toplantı yerini kimseye söylememesi gerektiğini ifade eden FETÖ üyesi H.A.’nın “Mümkünse araçsız gidilmeli, araçla gidildi ise uzağa park edip yürünmeli, minimum 700 metre kuralına uyulmalı. Toplantının makul bir gerekçesi olmalı, tanıtım, kurs, altın günü, ürün tanıtımı firmalarının göstermelik tanıtım toplantısı süsü verilmeli.” talimatlarını verdiği ortaya çıktı.

FETÖ’den üyelere ‘gizlenin’ talimatı

18 Kasım 2015'te Kaynak Holding'e kayyum atanması ardından FETÖ'nün, üyelere 'gizlenin' talimatı verdiği tespit edildi.

Kaynak Hoding’e kayyum atanması ile birlikte yayıncılığa ait dijital yazılımların da kullanılmasının sıkıntı arz ettiğini belirten FETÖ üyesi H.D., sunucuların kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu. H.D, “Define ezan programını kaldırıp, yerine Android’de 'Cepvakit', 'Semerkand' mobil kullanılabilir. Çünkü en az uygulama iznini bu iki program istiyor.” ifadelerini kullandı.

YGS’yi fırsata çevirme yazışmaları

ByLock yazışmalarında FETÖ’nün Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı fırsata çevirmeye çalıştığı da gözler önüne serildi.

Z.G. isimli FETÖ üyesinin, ByLock yazışmaları şu şekilde:

“Acil olarak şu meseleler üzerine eğilir misiniz? Tüm arkadaşları YGS’ye kadar eve yurda alsak. Sizden rakam alacağız. Hemen aile ziyareti yapılsa tüm talebeleri YGS’ye kadar ikna/motive edelim.”

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: TRT Haber