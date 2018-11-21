Güvenpark'taki saldırısıyla ilgili davada cezalar belli oldu

Güvenpark patlaması saldırısıyla ilgili görülen davada, Sanık Mehmet Veysi Dolaşan hakkında 36 kişiyi öldürmek suçundan 36 defa ağırlaştırılmış müebbet 342 defa öldürmeye teşebbüs suçundan 342 defa 30 yıl hapis ayrıca TCK 302 maddesi gereği sanıklar Mehmet Veysi Dolaşan, Azametin Karakoç ve Sebahattın Karakoç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve TCK 174 gereği 16 yıl hapis 200 bin TL adli para cezası,1 sanık 314/2 gereği üyelikten 10 yıl 6 ay 1 sanık üyelikten 9 yıl 1 sanık 6415 sayılı kanuna muhalefetten 8 yıl hapis 2 sanık propaganda suçundan 3’er yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

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