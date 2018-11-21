Ekim ayında konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayınladığı verilere göre, konut satışlarında, İstanbul 27 bin 156 konut satışı ve %18,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 430 konut satışı ve %9,2 pay ile Ankara, 7 bin 419 konut satışı ve %5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Hakkari ve Ardahan, 79 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları Ekim ayında 8 bin 65 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79,1 oranında azalış göstererek 8 bin 65 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,5 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 164 konut satışı ve %26,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %8,5 ile Bartın oldu.

138 bin 471 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %64,3 oranında artarak 138 bin 471 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 24 bin 992 konut satışı ve %18 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %92 oldu. Ankara 12 bin 589 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 6 bin 886 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 14 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 74 bin 815 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %31,3 artarak 74 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %51,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 bin 978 konut satışı ve %18,7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 bin 810 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 772 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,9 artış göstererek 71 bin 721 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 13 bin 178 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %48,5 oldu. Ankara 7 bin 620 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 931 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara 6 bin 276 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %134,4 artarak 6 bin 276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2018’de ilk sırayı 2 bin 283 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 160 konut satışı ile Antalya, 448 konut satışı ile Bursa, 392 konut satışı ile Ankara ve 321 konut satışı ile Yalova izledi.

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye’den bin 439 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 557 konut ile İran, 378 konut ile Kuveyt, 341 konut ile Almanya ve 336 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

Kaynak: TRT Haber