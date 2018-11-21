Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı terörperestliktir, terör seviciliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 48. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

"50 masumun katledilmesiyle ilgili bir beyanını duydunuz mu?"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?

Avrupa Birliği organlarından 6-8 Ekim olaylarında 50 masum vatandaşımızın ölmesine neden olan zata ilişkin bir açıklama duydunuz mu? Avrupa Birliği'nin kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, on binlerce insanın katili olan PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman biz ciddiye alamayız.

"Bunun adı terörperestliktir, terör seviciliktir"

FETÖ'cüleri baş tacı yapan hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgürlük arayışına destek değil, düpedüz terörperestliktir, terör seviciliktir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüleri baş tacı yapan hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı düpedüz terörist seviciliktir.https://t.co/yMuR6YCk43 pic.twitter.com/Mxs27mjown — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Kasım 2018

O çok sevdiğiniz teröristler var ya, çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir. Ülkemizin bölgedeki ve dünyadaki bir takım projelerde nereye yerleştirildiğini, milletimize biçilen kefeni birliğimizle parçalayıp attığımızı inşallah tarih yazacak, bundan hiç şüpheniz olmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı dostlarımızı ikaz ediyorum. O çok sevdiğiniz teröristler, çıkarlarına dokunduğunuz gün silahlarını size çevireceklerdir.https://t.co/yMuR6YCk43 pic.twitter.com/FqQc4LDMK2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Kasım 2018

"Gezi'yi övenler PKK'yı da över, FETÖ'ye de destek verir"

Ana muhalefet partisinin her konuda, her dönemde nasıl ülkesinin karşısında olduğunu da yazacak. Gezi olayları, CHP'nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye'nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir. Neymiş orada ağaçlar sökülmüş. Türkiye'nin tarihinde bizim gibi fidan, ağaç dikme noktasında yarışa girecek hiçbir siyasi parti bugüne kadar olmamıştır. Gezi'yi övenler gizli açık PKK'yı da över, FETÖ'ye de destek verir. Gezi, Türkiye'yi kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar iş ne kadar proje ne kadar gayret varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır.

Adı ister akademisyen, ister gazeteci, ister iş adamı olsun fark etmez bunların hepsi aynı yerden gelir, aynı yere gider. Yalanda, itfirada, alçaklıkta sınır tanımayan bu tipler sol jargonu ağızlarından düşürmezler. Ama hepsi de zihniyet olarak birer faşisttir. utanmadan sıkılmadan gazilerin yanında biz varız diyor. Şöyle geçerken uğradığın bir gazinin yanında olmak değildir.

"İhbarlar doğrultusunda stokların yapıldığı depolaraı basacağız"

Türkiye buğdaş ithal ediyormuş. Dürüst ol, bıktık yalanlarından. Duyan da fırınların önünde kuyruk olduğunu sanacak. Yılda ortalama 21 milyon ton buğday üretip 19 milyon da tüketiyoruz, böyle bir sıkıntımız yok. Yaklaşık 8,5 milyar dolarlık tarım söz konusu. Ben sizlere bugün resmi rakamları veriyorum.

Buğday üretimimiz tüketimimizi fazlasıyla karşıladığı halde buğdayı niye ithal ediyor olabiliriz? Un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur gibi mamul maddelere dönüştürüp dışarıya satmak için ithal ediyoruz. Buna ne denir? İhraca dayalı ithal denir Bay Kemal.

Yeni havalimanının ilk etabı 90 milyon kapasiteli, 2023'te yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak. Önümüze çıkarılan engelleri birer birer aşarak 2023 hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Türkiye'nin istiklali ve istikbali katedeceğimiz mesafeye bağlı. Bu bir tercih değil, mecburiyettir.

Bakın dedim, stok yapıyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma, halkıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Ondan sonra da ne diyorlar, çürüdü. Ya sen çürüttün, sen hastalıklı hale getirdin. Bunlar havasız kalırsa ne olur, tabii ki çürüyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra aldığımız ihbarlar doğrultusunda bütün stok depolarını basacağız. Kimse benim vatandaşıma, halkıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir.https://t.co/yMuR6YCk43 pic.twitter.com/koHBDDpEz4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Kasım 2018

Defalarca talimat vermiş olmamıza rağmen eş değer ürünler arasında hala yabancı menşeli olanların tercih edilebiliyor olmasına tahammülümüz kalmamıştır. Konumu ne olursa olsun, bizim yerlilik ve millilik hassasiyetimizi paylaşmayan hiç kimseyle yol yürümeye devam etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

"Bundan sonra icraat zamanıdır"

Biz milletimize verdiğimiz sözü tutmakta kararlıyız. Bundan sonra icraat zamanıdır. Hiçbir mazaret icraatın yerini tutamaz. Geçtiğimiz 16 yılda elde ettiğimiz başarılar önemlidir ama önümüzde daha almamız gereken çok başarılar var.

İnanıyorum ki terör örgütlerine asla fırsat vermeyeceksiniz. Asla affetmeyeceksiniz. Kardeşlerim, muhtar bağımsızdır, hürdür. Köylerdeki tüm kardeşlerime en kalbi selamlarımı iletmenizi özellikle rica ediyorum. İnşallah seçimler girmeden bütün kalan muhtar kardeşlerimizi de burada toplamak suretiyle bu toplantılarımızı bitirmiş olacağız.

Kaynak: TRT Haber