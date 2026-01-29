Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.01.2026 13:35

RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radyo ve televizyon yayıncılarına kurumun ve RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı

RTÜK'ten yapılan açıklamada, RTÜK ve RTÜK Başkanı Daniş'in adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Son günlerde, bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK Başkanı Daniş'in adı kullanılarak telefonla arandığı, "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir."

ETİKETLER
RTÜK
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
14:39
Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesini yeniledi
14:30
MSB kaynakları: TSK'nın Barış Pınarı'ndaki bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değil
14:26
Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi
14:22
Yargıtay, 'deprem' temasıyla ceza ve hukuk çalıştayları düzenleyecek
14:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürüyor
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Özel operasyon timi JOPER'den filmleri aratmayan tatbikat
Özel operasyon timi JOPER'den filmleri aratmayan tatbikat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ