Gündem
TRT Haber 15.03.2026 15:16

Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Emniyet birimleri ile ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleri arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 olmak üzere toplam 72 kişi yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik; ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 72 şüpheli yakalanarak ülkemize getirildi.

Gürcistan’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 17, ulusal seviyede aranan 37 olmak üzere toplam 54; Almanya’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9; Karadağ’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 2; Arjantin, Kolombiya ve Rusya’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1’er; Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak ve İsveç’ten ulusal seviyede aranan 1’er şahıs yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin; sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, kamu görevlisi/banka çalışanı gibi tanıtarak dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kadına karşı şiddet, tehdit, güveni kötüye kullanma, izinsiz kazı, vergi usul kanununa muhalefet, karşılıksız çek, silahla tehdit, terör örgütü propagandası, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız silah bulundurma, alkol veya uyuşturucu etkisi
altında araç kullanma, konutta yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, yasa dışı bahis ve fuhşa aracılık suçlarından arandıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu Narkotik Adalet Bakanlığı
