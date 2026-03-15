Gündem
TRT Haber 15.03.2026 13:49

Antalya'da rüşvet davası yarın başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasında duruşma süreci başlıyor. Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 5'i tutuklu 41 sanık yarın başlayacak ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Antalya'da rüşvet davası yarın başlıyor

Belediye ihalelerinde rüşvet çarkı işlediği iddia edildi. Yerel seçim sürecinde iş insanları bağış adı altında para vermeye zorlandı.

Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek rüşvet ve yolsuzluk davasında iddiaların odağında.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk davasında duruşma süreci başlıyor.

41 sanık hakim karşısına çıkacak

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada 5'i tutuklu 41 sanık yer alıyor. Görevinden uzaklaştırılan eski büyükşehir belediye başkanı Muhittin Böcek 'icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından yargılanacak.

Tutuklu sanıklardan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek için "Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" ve "Suçu meslek edinen kişi" suçlamaları yöneltiliyor.

5'i tutuklu 41 sanığın, iskan ve ruhsat işlemlerinde müteahhitlerden taleplerde bulundukları, bağış adı altında rüşvet istedikleri, yerel seçim sürecinde reklam giderlerini iş insanlarına fatura ettikleri öne sürülüyor.

702 sayfalık iddianamede suç unsuru tespit edilen 26 eylem yer alıyor. Davanın ilk duruşması yarın görülmeye başlanacak.

Antalya
Elazığ'da gençlerden iftar dayanışması
