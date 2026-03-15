Ekonomi
TRT Haber 15.03.2026 14:15

Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayına yönelik toplam 1 milyar 816 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi hesaplara yatırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ‘Sosyal ve Ekonomik Destek’te bulunduklarını hatırlattı.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, “Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayına yönelik toplam 1 milyar 816 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık” açıklamasında bulundu.

Sıradaki Haber
Mezat düzenleyenler Maliye'nin radarına girdi
SON HABERLER
15:31
Türkiye’den İslamofobiye karşı uluslararası iş birliği vurgusu
15:16
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
15:26
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli anne, baba ve iki çocuğu katlettiğini itiraf etti
14:55
Kazakistan, yeni anayasa için sandık başında
14:56
Şırnak-Hakkari yolunda çığ: 40 yolcu mahsur kaldı
14:36
İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil bina zarar gördü
