AA 29.01.2026 12:54

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ve Libya Millî Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ise görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, ABD-İran arasındaki gerilimin giderilmesine yönelik çalışmalar ve İran konusu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ve Libya Millî Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Zubi ile de görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği

