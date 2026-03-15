TRT Haber 15.03.2026 17:15

Bayramda ülkemizi nasıl bir hava karşılayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada yurdun doğusunda kar yağışı uyarısında bulundu. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren kademeli olarak düşecek. Arife günü ve bayramın ilk gününde ise yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yeni haftaya yurdun doğusunda yağışlı, batısında ise bulutlu bir hava ile giriliyor. Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun bazı illerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Pazartesi günü Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu’da çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde ise hafta ortasına kadar parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bayram tatili boyunca yağış görülecek

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı da yağışlı bir hava ile karşılayacak.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta ortası itibarıyla kademeli olarak yurt genelinde azalışa geçecek. Bayramın birinci gününde ise yurdun pek çok noktasında yağışlı bir hava hakim olacak.

Yağışlı hava, bayram tatili boyunca etkisini devam ettirecek.

Peki yeni haftada üç büyükşehirde nasıl bir hava hakim olacak?

Ankara perşembe gününe kadar parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece olarak tahmin ediliyor. İstanbul, çarşamba gününden itibaren yağmurlu, sıcaklık en yüksek 12 derece olarak ölçülecek. İzmir'de ise hafta ortasına kadar parçalı bulutlu hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyredecek.

Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji Yağış
SON HABERLER
18:23
Tüketici uyuşmazlıklarında 183 bin dosya arabuluculukla sonuçlandı
18:16
Tunca Nehri kıyısında toprak kayması
17:23
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti
17:05
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 850'ye çıktı
16:44
Gök vatanın muhafızları yerli platformlarda yetişecek
16:24
ABD'nin Hark Adası'na saldırısına rağmen adadan petrol yüklemesi devam ediyor
