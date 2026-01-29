MSB: Çatışmaların bitmesi, istikrarın hakim olması için çabalarımızı sürdürüyoruz

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlık, Suriye'deki son duruma ilişkin soru üzerine şu açıklamaları yaptı:

"Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan, 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan SDG’nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye’de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye Hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir."

Ege'de ilan edilen NAVTEX hakkında

Ege'de ilan edilen NAVTEX'in sorulması üzerine; Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularının, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yayımladığımız NAVTEX’ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir."

Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı

Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığına ilişkin soru üzerine Bakanlık, Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin, terörle mücadele faaliyetlerini kendi sorumlulukları çerçevesinde ve etkin bir şekilde icra ettiklerini belirtti. Açıklamada ayrıca, Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığının; askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürdüğü kaydedildi.

İran'daki gelişmeler

Hudutta alınan tedbirlerin sorulması üzerine, Bakanlık şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye olarak, bölgemizde yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmiyoruz. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hâkim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Terörle mücadele

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında, 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu, sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 753 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 451) kilometreye ulaştı.

Hudutlarda 173 kişi yakalandı

Bakanlık açıklamasına göre, 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarda, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalandı, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylece yıl içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 4 bin 404 oldu.