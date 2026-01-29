Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.01.2026 08:42

19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama

Siber suçlarla mücadele kapsamında 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 200 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kişilerden 65'inin tutuklandığını, 48'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, polis ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 19 il merkezli operasyonların gerçekleştirildiğini duyurdu.

Son 5 gündeki operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığı, 65'inin tutuklandığı, 48'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bilgisini paylaşan Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'Görev yap kazanç sağla ve ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Siber suçlara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, dijital alanda vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermiyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Bahis Siber Suçlar MASAK
Sıradaki Haber
HSK’nın atama kararnamesi Resmi Gazete’de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
BIST 100 güne yükselişle başladı
09:44
Kapadokya'da balon turları 4 gündür yapılamıyor
07:31
Volkswagen 44 bin aracını batarya yangını riski nedeniyle geri çağırıyor
08:54
TikTok'a Trump karşıtı içerikleri sansürlediği iddiasıyla inceleme başlatıldı
07:16
Gece kuşlarına kötü haber: Kalp krizi ve inme riski daha yüksek
07:09
Mısır: Refah Sınır Kapısı açıldıktan sonra Gazze'den yaralıları kabul etmeye hazırız
Meteoroloji'den 20 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
Meteoroloji'den 20 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ