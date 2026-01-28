Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin programın detaylarını paylaştı.

Duran’ın açıklamasına göre, ziyaret kapsamında Ankara’da, iki ülke liderinin başkanlığında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi’nin Dördüncü Toplantısı icra edilecek.

İkili ilişkilerin ahdi zemini güçlendirilecek

Toplantıda, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi amacıyla atılacak adımlar ayrıntılı şekilde ele alınacak. Bu doğrultuda, iki ülke arasındaki ilişkilerin hukuki ve ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak bir dizi belgenin imza altına alınması öngörülüyor.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı fikir teatisinde bulunulması bekleniyor.

Ziyaretin en anlamlı duraklarından biri ise deprem bölgesine yönelik gerçekleştirilecek açılış töreni olacak. 2023 yılının Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından, Özbekistan’ın katkılarıyla Hatay’da inşa edilen konutların açılışı, ziyaret vesilesiyle canlı bağlantı yoluyla gerçekleştirilecek.