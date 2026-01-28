Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.01.2026 20:34

Yurdun batısı ile Ege Denizi için "kuvvetli fırtına" uyarısı

Ege Denizi'nin kuzey ve güneyi ile Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun bir kesiminde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yurdun batısı ile Ege Denizi için "kuvvetli fırtına" uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'deki fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.




Güney Ege’de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra ise batı ve güneybatı yönlerden benzer şekilde 6 ila 9 kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Güney Ege'deki fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinde ise güneyinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Yurdun batısı ile Ege Denizi için "kuvvetli fırtına" uyarısı

Karada ise fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de başlaması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Marmara’nın güneyinde etkisini artıracak olan rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Konya’nın güney ve batısı ile Karaman’ın doğusunda kuvvetli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat, yükseklerde 90 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.

"Tedbirli olun" çağrısı

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

