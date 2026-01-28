AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Terörsüz Türkiye hedefimizin ne kadar önemli olduğunu bizzat gözlemledik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Kamil Ocak Spor Salonu'nda organize edilen Gaziantep'in Genç Yıldızları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türklerin bu coğrafyada, Hunlar'dan Sakalara, Göktürk'lerden Karahanlı'ya, Selçuklu'dan Osmanlıya kadar büyük bir tarihin, medeniyetin bekçileri olduğunun altını çizdi.

Anadolu'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar büyük bir coğrafyanın temsil edildiğini vurgulayan Zorlu, "Bizler bir ve beraber oldukça fitnelere karşı dayanışmamızı korudukça, bizim birliğimizi ve huzurumuzu geleceğimizi kim bozabilir? Allah'ın izniyle kimse bozamayacak." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü anımsatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Yıllar sonra Cumhuriyetimizin ikinci asrında, sizlere inanan gençliğin yolunu açmak için aşkla çalışan bir Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde gayret gösteriyoruz. İnanıyoruz ki bu ufuk çizgisi sizlerle birlikte geleceğe taşınacak ve adım adım Türkiye Yüzyılı inşa edilecektir."

Zorlu, dün gerçekleştirdikleri Halep ziyaretine de değinerek, "Halep valisini ziyaret ettik ve orada yaşanan o büyük yıkımı ve tahribatı gözlerimizle gördük. İnanın, bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin ne kadar önemli olduğunu orada bizzat yaşadık ve gözlemledik. Onun için bize güvenin kardeşlerim, yeter ki provokasyonlara, fitne fesatlara karşı birliğimizi daim edelim. Şu an Halep Belediye Başkanımız da aramızda, onun katılımı bizim için çok önemliydi. İnşallah iş birliğimiz devam edecek, Türkiye-Suriye kardeşliği ve iş birliği geleceğe yol alacak ve bizim bu birlikteliğimizle gönüllü geri dönüşler de elbette hızlanacak. Adım adım hedeflerimize ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Belediye Başkanı Mohammed Ali al-Aziz, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Bünyamin Bozgeyik, Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, çeşitli il ve ilçelerden belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

TDBB'den ayrılan belediyelere çağrı

Kürşad Zorlu, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın açılışında da konuştu. Zorlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla sadece Türkiye değil bölge, yakın ve uzak coğrafyaları da barış, güven ve dayanışma esasıyla geleceğe taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin insancıl, yapıcı, çok yönlü diplomasi anlayışıyla birlikte büyük coğrafyalarda somut gelişmeler ve ete kemiğe bürünen birlikteliklerle yeni refakat kapılarının açılmaya başladığını belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Dün Halep ziyaretimizde uzun yıllar süren iç savaşın ve beraberinde terör örgütünün orada yıkıma uğrattığı, tahrip edildiği pek çok tarihi eseri ve yapıtı hep birlikte gözlemledik. Konuyla ilgilenen paydaşları, sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili kuruluşları mutlaka Halep'i görmeye, oradaki o yıkımı yerinde incelemeye davet ediyorum. Bunları yapalım ki yeniden inşa ve imar sürecinde iki ülkenin iş birliğini çok daha taçlandıralım, ileri noktalara götürelim. Yaptığımız bu görüşmelerde hamdolsun yakın geçmişteki bir takım adımların üzerine önümüzdeki süreçte siz değerli belediye başkanlarımızın da katkısıyla medeniyetlerin beşiği Türk ve İslam medeniyetinin buluşma noktası Halep'i nasıl birlikte ihya ve inşa edebileceğimiz sonucunda da bir fikir terakkisini umarım burada gerçekleştirmiş oluruz."

Zorlu, Halep Belediye Başkanı Mohammed Ali al-Aziz'in de toplantıya katıldığını ve bundan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Azim, inanç ve birliktelik ile Türkiye-Suriye ilişkilerinin daha da ilerleyeceğini anlatan Zorlu, şöyle devam etti:

"İnşallah bizim bu azmimiz, inancımız, birlikteliğimiz Türkiye-Suriye ilişkilerinin yanı sıra bölge coğrafyamızda refahın, dayanışmanın huzurunda bir işareti olacaktır. Tabii ki burası siyaset üstü bir kurum ve hangi görüşte olursak olalım burada bir araya gelme inancımızı, kararlılığımızı sürdürmek mecburiyetindeyiz. Sayın Başkanımız da bu konuda gerçekten yoğun çabalar sergiliyor. Ankara'daki ziyaretlerinde birebir şahit oluyorum. Gerek birliğimizi genişletmek, gerekse iyi niyetli bir şekilde belki kendimizi anlatamadığımız noktada da daha fazla anlatma gayretini ortaya koymaya çalışıyorum. Ama şunun da altını çizmek gerekiyor, biz bu anlayışa sahipken, herkese kucak açmışken, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin faaliyetlerinde de benzer bir durumu görüyoruz, Biz Türk dünyasıyla çalışmalarımızı yürütürken karşılaştığımız konuları burada da yaşıyoruz. Birlikten elbette ayrılma kararı alabilirsiniz, bu en doğal hakkınız. Ama lütfen bu kapsayıcılığı unutmadan, meşruiyetini ortaya koymadan, bazı ideolojik sebeplerle ülkemize faydası olacakken bunu yapıyorsanız siz orada siyaset yapmıyorsunuz. Siyaset üstü bir kurumu kendiniz bizzat aşağı çekiyorsunuz. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon yurttaşımızı kuşatan, kapsayan, önünü açan her birini bu ülkenin bir vatandaşı kabul eden bir sorumlulukla hareket ediyoruz. Türk dünyası faaliyetlerimizin de özünde bu insancıl anlayış yatıyor. Dolayısıyla ben gerek şu an bu birliğe üye olmamış, farklı siyasi partilere mensup tüm siyasi partileri hassaten bu konuyla uzun yıllardır uğraşan bir siyasetçi olarak davet ediyorum. Eminim burada kurulacak güç birliği, gönül coğrafyamızda çok daha büyük şeylere vesile olacaktır."

Zorlu, 1993'ten bu yana 2 bin 288 kardeş belediye tesis edildiğini belirterek, ciddi bir rakama ulaştıklarını söyledi.

Toplantının da hayırlı olmasını dileyen Zorlu, "Sadece Türkiye'miz için değil. Bu gönül coğrafyamızdaki her bir belediye başkanımızın kendi ülkesi açısından da çok kıymetli bir adım olacaktır. Kamu diplomasisini ikili, üçlü, beşli, çoklu faaliyetlerle harekete geçirmek, halklarımızın bizi daha iyi anlamasına da bir yol gösteren ciddi alan açacağını inanıyorum, düşünüyorum." dedi.

Bu arada, Beykoz Belediyesinin bugün yapılan görüşmelerin ardından birliğe yeniden üye olduğu bildirildi.

Halep Belediye Başkanı Aziz'den çağrı

Halep Belediye Başkanı Mohammed Ali al-Aziz ise AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Zorlu'nun dün Halep'te temaslarda bulunduğunu anımsatarak, bugün bu toplantıya Zorlu'nun daveti üzerine katıldığını ifade etti.

Halep'in zorlu süreçten geçtiğine dikkati çeken Aziz, şu anda iskan ve imar konusunda çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bu sıkıntıları gidermek için planlar yapmaya başladıklarını ancak bu planların uygulamaya geçirmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Ali al-Aziz, "2026 yılında ulaştığımız güven seviyesi için Allah'a şükrediyoruz. Biz bu yılı, imar anlamında çalışma yılı olarak tanımladık. Halep'teki yeşil alanların da yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Allah'a hamdolsun ki ülkemiz özgürlüğe kavuştuğundan beri insanlar ülkesine dönmeye başladı. Nüfusumuz 1,7 milyondan 4 milyona çıktı. Bu da daha fazla konut ve hizmet üretmemiz gerektiği anlamına geliyor. Halep'ten çıkan günlük çöp, 900 tondan 2500 tona ulaştı. Halep'te çok fazla iş makinesine ihtiyacımız var. Bu anlamda Türk Dünyası Belediyeler Birliğinde yer almamız hepimizi için büyük anlam taşıyor. Türk kardeşlerimiz, her zaman kardeş olduğumuzu ispatladılar. Şehrimizi ayağa kaldırmak için imar, proje, yol, park her alanda sizlere ihtiyacımız var. Halep'ten ayrılan vatandaşlarımıza çağrımız şu, şehir tekrardan ayağa kalkıyor ve yeni bir şehri gelin hep beraber yeniden inşa edelim." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Belediye Başkanı Mohammed Ali al-Aziz, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çeşitli ilçelerden belediye başkanları ve ilgililer katıldı.