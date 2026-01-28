Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.01.2026 20:56

Voleybol takımlarımızın Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

A milli kadın ve erkek voleybol takımlarının 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) grupları belli oldu.

Voleybol takımlarımızın Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

Kadınlar ve erkeklerde 18'er milli takımın katıldığı organizasyonda gruplar ve etaplara ev sahipliği yapacak ülkeler, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.

Buna göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-7 Haziran tarihlerindeki ilk etabı Brezilya'da, 17-21 Haziran tarihlerindeki 2. etabı Ankara'da, 8-12 Temmuz tarihlerindeki 3. etabı Japonya'da oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'daki ilk etap, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'daki 2. etap, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'daki 3. etapta sahaya çıkacak.

Ekipler, her ayakta 4 karşılaşmaya çıkacak. Türkiye milli takımlarının etaplarda hangi ülkeler ile karşılaşacağı, 6 Şubat'ta açıklanacak maç programıyla belli olacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

A milli kadın ve erkek voleybol takımlarının 2026 VNL'deki grupları şöyle:

Kadınlar

1. Etap (Brezilya): Brezilya, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan

2. Etap (Ankara): Brezilya, Fransa, Belçika, Almanya, Çin

3. Etap (Japonya): Japonya, Brezilya, Polonya, ABD, Tayland

Erkekler

1. Etap (Kanada): Kanada, Almanya, İtalya, ABD, Fransa

2. Etap (Polonya): Polonya, Arjantin, Almanya, Belçika, Çin

3. Etap (Sırbistan): Sırbistan, Slovenya, Almanya, İran, Ukrayna

ETİKETLER
Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Yurdun batısı ile Ege Denizi için "kuvvetli fırtına" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:25
Türk SİHA'larına Portekiz Savunma Bakanı'ndan övgü
20:59
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad: İsrail, Filistin topraklarında egemen değildir
20:54
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için "kuvvetli yağış" uyarısı
20:42
Yurdun batısı ile Ege Denizi için "kuvvetli fırtına" uyarısı
20:30
DMM, Suriye'de YPG'li teröristlere ait İHA'nın, çocuk nedeniyle rota değiştirdiği iddiasını yalanladı
21:40
Akif Çağatay Kılıç, TRT Haber'de
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ