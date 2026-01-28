Voleybol takımlarımızın Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

Kadınlar ve erkeklerde 18'er milli takımın katıldığı organizasyonda gruplar ve etaplara ev sahipliği yapacak ülkeler, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından duyuruldu.

Buna göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-7 Haziran tarihlerindeki ilk etabı Brezilya'da, 17-21 Haziran tarihlerindeki 2. etabı Ankara'da, 8-12 Temmuz tarihlerindeki 3. etabı Japonya'da oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 10-14 Haziran tarihlerinde Kanada'daki ilk etap, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'daki 2. etap, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'daki 3. etapta sahaya çıkacak.

Ekipler, her ayakta 4 karşılaşmaya çıkacak. Türkiye milli takımlarının etaplarda hangi ülkeler ile karşılaşacağı, 6 Şubat'ta açıklanacak maç programıyla belli olacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

A milli kadın ve erkek voleybol takımlarının 2026 VNL'deki grupları şöyle:

Kadınlar

1. Etap (Brezilya): Brezilya, İtalya, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan

2. Etap (Ankara): Brezilya, Fransa, Belçika, Almanya, Çin

3. Etap (Japonya): Japonya, Brezilya, Polonya, ABD, Tayland

Erkekler

1. Etap (Kanada): Kanada, Almanya, İtalya, ABD, Fransa

2. Etap (Polonya): Polonya, Arjantin, Almanya, Belçika, Çin

3. Etap (Sırbistan): Sırbistan, Slovenya, Almanya, İran, Ukrayna