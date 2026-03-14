Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.03.2026 21:40

Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza

Kütahya’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne, 442 bin lira idari para cezası kesildi.

[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Devriye gezen trafik polisi ekibi, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda plakasız ve kasksız motosiklet kullanan bir sürücüyü durdurmak istedi.

İhtara uymayıp ters yöne girip makas atarak kaçan sürücü, kovalamacının ardından Dumlupınar Mahallesi'nde durduruldu.

Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, "makas atmak", "kasksız motosiklet kullanma", "ters yönde araç kullanma", "plakasız motosiklet kullanma" ve "ehliyetsiz araç kullanma" suçlarından toplam 442 bin lira idari para cezası kesildi.

Tescil kaydı olmadığı belirlenen motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.

ETİKETLER
Kütahya Trafik Cezası Motosiklet
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan: Batman, Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinden biri oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
21:35
Bakan Fidan: Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir
21:38
Bakan Işıkhan: Batman, Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinden biri oldu
19:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bütçemizde en büyük payı eğitime ayırdık
19:29
SSB Başkanı Görgün: K2 Kamikaze İHA sahada önemli bir güç çarpanı oluşturuyor
19:44
Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ