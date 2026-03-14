TRT Haber 14.03.2026 18:10

Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın firari sanığı yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan ve 8 aydır firari durumda olan Ezgi Apartmanı'nın altındaki Kervan Pastanesi'nin iç mimarı sanık Ertan Danacı, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde saklandığı adreste tespit edildi.

Sanık Ertan Danacı, oluşturulan iki özel ekip tarafından 13 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kahramanmaraş'a getirilen firari sanık adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sanık, tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

