Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.01.2026 22:42

DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), küçük bir çocuğun karlar altında yalnız kaldığı görüntüler ve İsrail'in Suriyeli askerleri gözaltına aldığına ilişkin görüntülerin "yapay zeka destekli dezenformasyon" olduğunu açıkladı.

DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye'de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte karlar altında yapayalnız ve çaresiz kaldığını iddia eden görüntüler ile Suriye ordusu askerlerinin İsrail tarafından Suriye topraklarında gözaltına alındığını iddia eden görüntüler yapay zeka ile üretilmiş ve daha önce de farklı şekillerde servis edilmiş sahte içeriklerdir. Kamuoyunun yapay zeka destekli bu tür spekülasyonlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur."

DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı Suriye
Sıradaki Haber
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye'ye gelecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
22:31
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi
22:28
ABD yönetimi, Danimarka ile Grönland hakkında teknik müzakerelere hazırlanıyor
22:20
Katil İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesisine saldırısına 11 ülkenin dışişleri bakanlarından tepki
22:15
Rusya-Ukrayna savaşında ölü, yaralı ve kayıp asker sayısının 2 milyona ulaşabileceği iddia edildi
22:13
İran: Herhangi bir saldırı "sınırlı" da olsa "topyekün ve benzeri görülmemiş" bir şekilde karşılık bulur
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ