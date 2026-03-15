Gündem
AA 15.03.2026 15:42

Araçlarda multimedya cihazı cezaları iptal ediliyor

İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yaptırımların yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar durdurulduğunu duyurdu.

Araçlarda multimedya cihazı cezaları iptal ediliyor

İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak “sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak” fiiline yönelik düzenleme yapıldığını aktardı.

Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durduruldu.

Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verildi.

Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edileceği hatırlatıldı.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Resmi Gazete Son Dakika Trafik
