Gündem
AA 15.03.2026 15:29

Türkiye’den İslamofobiye karşı uluslararası iş birliği vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019'da meydana gelen menfur terör saldırısının yedinci yıl dönümünü anarak Türkiye'nin, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamayı sürdüreceğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığından 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019'da meydana gelen menfur terör saldırısının yedinci yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanları hedef alan hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddete karşı uluslararası toplumun ortak ve güçlü bir duruş sergilemesinin önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'nün insan onuruna karşı işlenen her türlü suçla mücadelede ortak bir sorumluluğu da hatırlattığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamayı sürdüreceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Yeni Zelanda İslam Düşmanlığı
