TRT Haber 29.01.2026 12:24

Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 59 tutuklama

Jandarma tarafından 26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 171 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 59'u tutuklanırken 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 59 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 26 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komando timlerimizce karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 171 şüpheliden 59'u tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda ayrıca 86 adet araç ile 8 adet bot ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

