Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 01:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
RTÜK seçimleri Resmi Gazete'de
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Meclis Genel Kurulu'nda seçilen 3 yeni üyesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda RTÜK'te boş bulunan 3 üyelik için seçim yapıldı.
Oylama sonrası AK Parti kontenjanından eski AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş seçildi.
MHP kontenjanından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Başdanışmanı Deniz Güçer yeni RTÜK üyesi oldu.
İlgili Meclis kararı ise Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: RTÜK Resmi Gazete
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