Özel uçakla saat 20.50'de Ercan Havalimanı'na gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Çalışma ziyareti için KKTC'deyiz. Egemen eşitlik ve eşit statü Kıbrıs Türk halkının temel hakkı. Birlikte savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ziyareti için #KKTC’deyiz. Egemen eşitlik ve eşit statü Kıbrıs Türk halkının temel hakkı.Birlikte savunmaya devam edeceğiz.



In #TRNC for working visit. Equal sovereignty & equal status are inherent rights of Turkish Cypriots.Will continue to defend these rights together. pic.twitter.com/zH4CV9PHkE