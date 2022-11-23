Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde 93 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "yeni bir deprem beklendiği" yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Emniyet'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.