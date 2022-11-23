Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede, depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere saat 14.00 itibarıyla 138 artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntılar sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı bulunduğunu açıkladı.

Eğitime ara verildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte eğitime iki gün ara verildi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı nedeniyle Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bugünkü vize sınavları ertelendi

BAİBÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.