Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bakan Fahrettin Koca, çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin son durumu paylaştı:

"04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun."

04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2022

Vali Atay: 1-2 tane ahırın yıkıldığından bahsettiler

Vali Cevdet Atay da deprem sonrası ufak çaplı yaralanmaların olduğunu belirterek, "Panik anında atlayanlar olmuş. 1-2 tane ahırın yıkıldığından bahsettiler. Taramalar daha devam ediyor. Gölyaka'da da çok olumsuz bir şey intikal etmedi şimdiye kadar. İnşallah da olmaz. En azından can kaybı olmaması sevindirici" açıklamasını yaptı.