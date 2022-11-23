Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulandığı, vatandaşların paniğe kapılmamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Soylu: Birçok bölgeye yeniden elektrik verildi

İlk dakikadan itibaren elektrik kesintileri kontrollü bir şekilde yapıldı. Birçok yere elektrik verildi. Kalan yerlere de ekiplerimiz elektrik verilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Ankara ve İstanbul'dan ekipler bölgeye yönlendirildi

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen Düzceli vatandaşlara destek sağlamak üzere Düzce, Ankara ve İstanbul'dan ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

"Ekipler sahada çalışmaya başladı"

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan yaralanma ya da can kaybı bilgisi olmadığını söyledi.

Okullar tedbir amaçlı tatil edildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, tedbir amaçlı okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

Atay, paylaştığı mesajında, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.