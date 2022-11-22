Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Evyap'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Ahmet Fikret Evyap'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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