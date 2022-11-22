Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 20:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: ABD'den F-16 almak istiyoruz, olmazsa başka alternatifler var
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD'den F-16 almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabii bizim kafamızda başka şeyler var" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de soruları yanıtladı.
Akar, "ABD'den F-16 almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabii bizim kafamızda başka şeyler var" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında suni bir gerekçeye ihtiyacı olmadığını ifade eden Akar, "MSB'nin yurt içinde, sınır ötesinde Suriye, Irak'ın kuzeyinde gerçekten ama gerçekten operasyon yapmak için suni bir gerekçeye ihtiyacı yok" şeklinde konuştu.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 20:48
- 20:45
- 20:17
- 20:36
- 20:13
Sıradaki Haber
Terör örgütü PKK'dan Azez'e füzeli saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz