Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasını açtı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yerleşim yerine taşınan Artvin'in Yusufeli ilçesinin belediye binasının açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"nin ardından yeni yapılan Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasına geçti.
Belediye binasının açılışını yapan Erdoğan, binayı gezerek, ilgililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini davet eden bir vatandaşın evine gitti.
Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kendisine ikram edilen çayı içti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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