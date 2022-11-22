Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"nin ardından yeni yapılan Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasına geçti.

Belediye binasının açılışını yapan Erdoğan, binayı gezerek, ilgililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini davet eden bir vatandaşın evine gitti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kendisine ikram edilen çayı içti.