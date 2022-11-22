CHP'de 2023 seçim hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda tüm il ve ilçe teşkilatlarına Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı imzasıyla yazı gönderildi.

Yazıda milletvekili aday adaylığı için partideki görevlerinden istifa etmesi gerekenler sıralandı.

İl başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde başkanları ve belde yönetim kurulu üyelerinden aday adayı olacakların 5-26 Aralık tarihlerinde istifa dilekçelerini CHP Genel Sekreterliği'ne sunmaları talep edildi.

Yazıda ayrıca görevinden istifa edenlerin yerine geçecek isimlerin atamasının yalnızca Genel Merkez'in bilgisi dahilinde yapılabileceğinin altı çizildi.