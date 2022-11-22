Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'de milletvekilliği aday adaylığı için istifa süreci başlıyor
Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm il ve ilçe teşkilatlarına 2023 milletvekili genel seçimleriyle ilgili yazı gönderildi. Milletvekili aday adayı olmak isteyen parti yöneticilerinin 5-26 Aralık tarihlerinde istifa dilekçelerini CHP Genel Sekreterliği'ne göndermeleri istendi.
CHP'de 2023 seçim hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda tüm il ve ilçe teşkilatlarına Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı imzasıyla yazı gönderildi.
Yazıda milletvekili aday adaylığı için partideki görevlerinden istifa etmesi gerekenler sıralandı.
İl başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde başkanları ve belde yönetim kurulu üyelerinden aday adayı olacakların 5-26 Aralık tarihlerinde istifa dilekçelerini CHP Genel Sekreterliği'ne sunmaları talep edildi.
Yazıda ayrıca görevinden istifa edenlerin yerine geçecek isimlerin atamasının yalnızca Genel Merkez'in bilgisi dahilinde yapılabileceğinin altı çizildi.
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