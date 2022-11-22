Milliyetçi Hareket Partisi “Komşum Nasılsın?” programını hayata geçirmek için düğmeye bastı.

30 büyükşehirde başlanacak ziyaretler kapsamında, hem ev ziyaretleri gerçekleştirilecek hem de birkaç hanenin bir araya geleceği toplantılar yapılacak.

MHP kadroları, 2023 seçimlerine kadar tüm illerde vatandaşla bir araya gelmiş olacak.

Buluşmaların gündeminde ekonomi, iç politika, uluslararası ilişkiler, terörle mücadele ve Cumhur İttifakı'nın çalışmaları yer alacak. MHP’nin icraatları ve hedefleri anlatılacağı ziyaretlerde, sorunlar ve çözüm önerileri listelenecek.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı ile ilk olarak 2021 yılında "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı başlatılmıştı.

Ardından 2022 yılında "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları yapıldı. Son olarak "Köyüm Benim" sohbet toplantıları gerçekleştirildi.

MHP şimdi de seçimlere kadar "Komşum Nasılsın?" çalışmasını tamamlayacak.