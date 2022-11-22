Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'dan Azez'e füzeli saldırı
Terör örgütü PKK/YPG, Azez'e füzeli saldırı düzenledi. Sivillere gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine Tel Rıfat yönünden, PKK/YPG terör örgütü tarafından füze atıldı.
PKK/YPG'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Kilis'in karşısındaki Azez ilçe merkezini roket saldırısıyla hedef aldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 8 sivil yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürürken, Buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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