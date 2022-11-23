Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik "Pençe-Kılıç Harekatı"nı başlattı. Harekat kapsamında 471 hedef vuruldu, 254 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlamasının ardından sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Eski görseller, harekata aitmiş gibi paylaşılarak, sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu iddia edildi. Görsel dezenformasyon yönteminin kullanıldığı gönderiler, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Görsellerin 2014 yılına ait olduğu tespit edildi

Pençe-Kılıç Harekatı'na aitmiş gibi paylaşılan ilk görselin, 2014 yılına ait olduğu tespit edildi. Görsel, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin savaş uçaklarının Ayn el Arab'daki DEAŞ hedeflerini vurduğu anı gösteriyor.

Arama motorları üzerinden tarandığında ise ikinci görselin de 2014 yılına ait olduğu anlaşılıyor. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik koalisyon güçlerinin Ayn el Arab şehrine yaptığı harekatın görüldüğü görsele hem videolarda hem de dönemin haberlerinde rastlanıyor. EPA tarafından çekilen fotoğrafın birçok haberde kullanıldığı görülüyor.

Rus askerlere ait video paylaşıldı

Harekatla ilgili sosyal medyada yayılmaya başlayan iddialardan biri de harekatta çekildiği iddia edilen bir video. Ekran görüntüsü alınarak arama motorlarında arama yapıldığında, videonun eski tarihli olduğu ortaya çıktı. İddianın yer aldığı gönderide paylaşılan videoda görülen askerin Rus askeri olduğu anlaşıldı. Rusça yayın yapan haber sitelerinde de videodan alınan görsellerin yer aldığı görülüyor.

Bir haber sitesinde yer alan "Arkadaşımız Daria Dugova İçin: Ordu Ateş Açma Emrini Nasıl Verdi?" başlıklı habere göre video "NEXTA Live" isimli telegram kanalında 24 Ağustos 2022'de paylaşıldı.

Youtube'da da 28 Ağustos 2022'de paylaşılan videoda, askerin Rusça konuştuğu görülüyor.

Youtube'da da aynı videonun paylaşıldığı görüldü. Videonun YouTube'da, 28 Ağustos 2022'de paylaşıldığı ve videodaki askerin Rusça konuştuğu görülüyor.

Video oyunu görüntüleri gerçekmiş gibi paylaşıldı

Harekata ait olduğu iddia edilen bir başka video da "#PençeKılıç" etiketi altında Twitter kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Videodan alınan görüntüler internete açık kaynaklar üzerinden aratıldığında, iddia videosunun ilk 32 saniyesinin Youtube'da 29 Mayıs 2019'da paylaşılan bir videodan alındığı görülüyor. Ancak 3 yıl önce yüklenen videonun, Türk Silahlı Kuvvetleri ve düzenlenen operasyonla bir ilgisi bulunmuyor. "Türk Silahlı Kuvvetleri Terörist Avında (Arma 3)" başlığıyla paylaşılan video aslında Arma 3 oyunundan bir sahneyi gösteriyor.

İddiaya konu olan videonun 32. saniyeden sonraki kısmı ise yine Youtube'a yüklenen farklı bir Arma 3 oyunu sahnesinden alınmış. "Atak Helikopteri PKK avında Arma 3" başlığıyla 5 yıl önce Youtube'a yüklenen videonun açıklamasında görüntülerin Arma 3 video oyunundan olduğu ve gerçekle alakası olmadığı belirtiliyor.

Arma 3 video oyununu geliştiren Bohemia Interactive şirketi tarafından yapılan açıklamada söz konusu videonun kesinlikle gerçek bir askeri operasyonu göstermediği, görüntülerin geliştirdikleri Arma 3 oyunundan oluşturulduğu kaydedildi.