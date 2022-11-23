Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 21:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara Bölgesi'nde deniz ulaşımına fırtına engeli
[Temsili fotoğraf: AA]
Marmara bölgesinde fırtına ve yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı kentlerde deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi.
Kuvvetli lodos Marmara'da deniz ulaşımını engelledi.
BUDO, internet sitesinden yaptığı açıklamayla bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Fırtına nedeniyle Çanakkale'deki bazı feribot seferleri de gün içinde iptal edildi.
Yağış, İstanbul'da ise trafiğe neden oldu. İş çıkış saatinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
Etiketler: Deniz Otobüsü Marmara Bölgesi
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