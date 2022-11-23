Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de eğitim öğretime iki günlük ara
[Fotograf: AA]
Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime iki gün daha ara verildiğini açıkladı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım tarihinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" sözlerini kullandı.
Vali Atay, yaptığı ikinci paylaşımında ise "Sevgili öğrenciler okullarımız cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.
Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.
Sevgili öğrenciler okullarımız cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere… https://t.co/tBpVu7zlby— Cevdet Atay (@Cevdet_Atay) November 23, 2022
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