Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 19:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Düzce merkezli depremde yaralı sayımız 93
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremde yaralı sayısının 93 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Bakan Koca, şu sözleri kullandı:
"Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun."
DÜZCE Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce’de 1’i ağır 37 yaralı; İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2022
Etiketler: Düzce Fahrettin Koca
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