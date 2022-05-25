Suriye'de geçtiğimiz hafta PKK/YPG'li iki kadın terörist, Münbiç'ten Afrin'e geçtikleri sırada üzerlerinde patlayıcı düzeneği ile yakalandı.

Üzerinde canlı bomba yeleği bulunan Mune el Savaş'ın ifadesine TRT Haber ulaştı. Savaş, kendilerine verilen görevin yalnızca yeleği taşımak olduğunu öne sürdü.

“Sen kadınsın yolda yerel polisler seni aramaz”

Savaş, ifadesinde, "Bana bomba yüklü bir yeleği Afrin'deki gizli hücre yapılanmasına teslim edeceğim söylendi. Bunu yapmam karşılığında 1500 dolar vereceklerdi. Bana, 'sen kadınsın yolda yerel polisler seni aramaz' dediler. Para için kabul ettim. Afrin'e gittiğinde bizi telefonla ara, sana milisleri göndereceğiz dediler" ifadelerini kullandı.

İkinci ateşleme sisteminden haberi olmadığını iddia etti

Canlı bomba yeleğindeki iki ateşleme düzeneğinden biri Muna el Savaş'ın elindeydi, diğeri ise cep telefonu sistemiyle Afrin'deki teröristlerin kontrolünde.

Ancak iddiasına göre, cep telefonuyla Afrin'e bağlanan ikinci ateşleme sisteminden haberi yoktu.

Facia son anda önlendi

Kadın terörist Afrin'in Eşrefiye Mahallesi’ne gittiğinde telefonla Afrin'deki teröristleri arayacağı sırada yakalandı.

Savaş, eğer Afrin'e telefon etseydi hem kendisini hem de çevresindeki sivilleri katledecekti.

Teröristi Münbiç yolundan gelişinden itibaren takibe alan istihbarat birimlerinin dikkati bir faciayı önledi.