Pençe Kilit şehitlerine veda
Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin saldırısında şehit olan 5 asker memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Şehitler için ilk tören Hakkari'de düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar katıldı.
Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.
Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay
25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay için Hatay'ın İskenderun ilçesi Nihal Atakaş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene şehidin ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı İskenderun Şehitliği'ne defnedildi.
Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli
25 yaşındaki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Malatya'daki şehir mezarlığında cenaze namazı kılındı.
Şehit askerin cenazesi şehitlikte toprağa verildi.
Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan
Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan için Ankara Kızılcahaman'da tören vardı.
24 yaşında olan şehit Berçinçatak Mahallesi'nde uğurlandı.
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi Kütahya Simav'daki törenin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.
Şehit Teğmen Abdulkadir Güler
28 yaşındaki Şehit Teğmen Abdulkadir Güler de baba ocağı Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kılınan namazı sonrasında Antalya Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.
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