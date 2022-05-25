Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir mücadeleden kaçmadığını belirtti.

"Müfteriler ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden,hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı.



Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 25, 2022

Bekir Bozdağ iftira ve çarpıtma üzerine siyaset yapanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durdurmayı başaramadığını ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı hapse attılar, Gezi kalkışmasıyla, 17/25 Aralık kalkışmasıyla, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler; Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar." dedi.