Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP’nin patlaması sonucu yaralanan İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Şehit
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