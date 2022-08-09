Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 22:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Konya'da görüştü. İki lider ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldı.
Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarının açılış töreni öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi.
İki lider baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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