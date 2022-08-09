Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.

Saha zemininde sergilenen Türkiye'nin güzellikleri ile Türk bayrağı koreografilerini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 ülke takımlarının geçit törenini de takip etti.

Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların geçit törenini ayakta izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud'un hitabının ardından oyunları başlattı.

4 binden fazla sporcunun 24 farklı branşta madalya için ter dökeceği 5. İslami Dayanışma Oyunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile başladı. #Konya2021 pic.twitter.com/JVjvYZqCpx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2022

Besmele ile konuşmasına başlayan Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya davet

Erdoğan, sosyal medya hesabından 5. İslami Dayanışma Oyunları paylaşımı yaptı.

5. İslami Dayanışma Oyunları vesilesiyle İslam âleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor, sporcularımızın her birine başarılar diliyorum.



Başta gençlerimiz olmak üzere tüm sporseverleri Konya’daki bu güzel etkinliğe davet ediyorum. pic.twitter.com/IGrNisiGxX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2022

Erdoğan mesajında, "5. İslami Dayanışma Oyunları vesilesiyle İslam âleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor, sporcularımızın her birine başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta gençler olmak üzere tüm sporseverleri Konya'daki etkinliğe davet etti.