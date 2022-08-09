Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihleri belli oldu
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, 11 ve 12 Ağustos'ta başvuru yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumlarının 24 ve 25 Eylül, ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de uygulanacağı hatırlatıldı.
Sınava başvuran adaylardan isteyenler, 11 ve 12 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.
Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 23.59'da sona erecek.
Etiketler: KPSS
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