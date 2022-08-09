Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdülhamid Han 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de
Abdülhamid Han sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceğiz alan için yeni NAVTEX ilan edildi.
İlana göre, geminin görevi Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek.
Abdülhamid Han gemisi "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli gemilerle sürdüreceği çalışmaları Yörükler-1 sahasında yapacak.
Etiketler: Doğu Akdeniz Navtex Sondaj
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