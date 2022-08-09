Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir"

Ülkemizin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız. Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye’nin son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok daha aydınlık. Son 20 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye’nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür.https://t.co/IlVOiTBgDk pic.twitter.com/qCjZKUfVjD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2022

Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları, bakın sondaj demiyorum, sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarıyla ifade ettiği gibi, bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye’nin dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye’nin dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.https://t.co/IlVOiTBgDk pic.twitter.com/qehRFfBUun — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2022

"Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz"

Hiç şüphesiz bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için, kendi insan gücümüzle, kendi veri altyapımızla, kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık.

Şimdi varız, dört tane sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 tane sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimiz ile artık biz de bu alanda varız.https://t.co/IlVOiTBgDk pic.twitter.com/otQ8NpDdbb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2022

Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz’de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi, her arayan bulamaz. Ama unutmayın, bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık. Bir süre sonra da müjdeli haberi aldık.

"Adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz"

Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, ülkemize ve milletimize maddi karşılığının çok ötesinde bir moral vermiş, bir dönüm noktası olmuştur. Karaya ulaştığında bu gazı kullanılabilir hale getirip sistemimize aktaracak doğal gaz işleme tesisimizin temelini geçtiğimiz yıl attık. Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlardaki boru döşeme işlemini bitirdik, derin kısımlardaki 165 kilometrelik kısmın 100 kilometresini tamamladık. Denizin 2220 metre altında yürütülen bu işlemlerle adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz.

Fatih gemimiz halen Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz gemimiz Türkali-4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor. Kanuni gemimiz de Türkali-6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini hamdolsun bitirdi. Böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Aynı anda 3 sondaj gemimizin çalıştığı bu saha, dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçmiştir.

"Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açmak"

Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı, karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır.

Küresel ekonomik krizde adeta bir silah haline dönüşen doğal gaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede ne kadar çok artırabilirsek bu kritik süreçte o derece avantaj kazanacağız. Hem enerji bağımsızlığımızı temin hem cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyoruz. Sadece 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların ve elde edilen sonuçların manası daha iyi anlaşılacaktır.

"Yörükler-1 Kuyusu, Doğu Akdeniz’deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır"

Abdülhamid Han gemimiz, en son teknolojiyle teçhiz edilmiş, yedinci nesil diye ifade edilen bir sondaj gemisidir. Diğer 3 sondaj gemimizden daha üstün özelliklere sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız.

['Abdülhamid Han' göreve başlıyor] Cumhurbaşkanı Erdoğan: En son teknolojiyle teçhiz edilmiş, 7. nesil diye ifade edilen bir sondaj gemisidir. Diğer üç sondaj gemimizden daha üstün özelliklere sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız.https://t.co/IlVOiTBgDk pic.twitter.com/I7HHOJ224f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2022

Taşucu Limanımızda gemimizin sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Bugün Abdülhamid Han gemimizi mavi vatana, yeni sondaj rotamız Akdeniz’e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer, bundan 135 yıl önce yine Akdeniz’deki İskenderun’du. Bu defa da Abdülhamid Han gemimizi ya Allah bismillah diyerek Gaziapaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 Kuyusu’na uğurlayacağız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan’a, yeni sondaj rotamız Akdeniz’e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi ya Allah bismillah diyerek Gazi Paşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız.https://t.co/IlVOiTBgDk pic.twitter.com/pcVVfBceC7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2022

Yörükler-1 Kuyusu, Doğu Akdeniz’deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yörükler-1 kuyusu Doğu Akdeniz’deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır.https://t.co/c6faLCY3RL pic.twitter.com/Q9XCjZhcra — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2022

Milletimizin duası, Abdülhamid Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz. Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak. Diğer kuyulara geçecektir. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz.

"Kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur"

Akdeniz’de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz’de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.https://t.co/c6faLCY3RL pic.twitter.com/LYsU6RZTr9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2022

Abdülhamid Han gemisi, çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağbabalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Biz onları ciddiye almayıp kendimize müsavi ve muhatap görmedikçe şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz’de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Gerçi Akdeniz’de Abdülhamid Han ismiyle karşılaşan birilerinin aklına önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı. Hiç değilse üzerinden henüz bir asır geçmiş olan milli mücadeleyi hatırlarlar. Ama hiç merak etmesinler, hiç korkmasınlar. Bizim ilkemizin ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir.

"Biz kendi işimize bakıyoruz ve bakmaya devam edeceğiz"

Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu öylesine kuşatıcı ve kapsamlıdır ki her gün ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur. Biz kendi işimize bakıyoruz ve bakmaya devam edeceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi işimizi kendimiz göreceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalarımıza da destek verecek herkesle de birlikte çalışmaya, birlikte yol almaya hazırız.

"Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder"

Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış haklarımızı hariçten gazel okuyarak, uydurma haritalarla yok saymak isteyenlere, bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu da hatırlatmak isterim. Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Türkiye’nin dostluğunun ve müttefikliğinin özellikle karşısında yer almaktan çok daha değerli, çok daha kazançlı, çok daha doğru bir yaklaşım olduğunu görmek için son dönemdeki gelişmelere bakmak yeterlidir. Kısaca söylemek gerekirse bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder.

Bu duygularla Abdülhamid Han sondaj gemimize yolun açık, sondajın bereketli olsun diyoruz. Gemi personelimize başarılar diliyoruz.