Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni için Taşucu Limanı'na geldi.

Erdoğan, helikopterle geldiği bölgede Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni havadan inceledi. Daha sonra ise sondaj gemisindeki helikopter pistine iniş yaptı.

Abdülhamid Han ilk görev yerine doğru yola çıkacak

Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Filonun en güçlüsü

Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han', sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında.

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çekiyor. 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.