Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fiyat İstikrarı Komitesi bugün toplanacak
[TRT Haber (arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler ele alınacak.
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin altıncı toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.
Güncel enflasyon gelişmelerinin görüşüleceği toplantıda, enflasyona etki eden unsurlar ele alınacak, gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati Enflasyon
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